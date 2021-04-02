Devlet şehit yakını ve gazilere desteğini artırdı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine aylık verilen bin liraya 500 TL zam yaptı, ayrıca iki dini bayramda biner lira ile 15 Temmuz'da 1.500 lira daha ödeme yapılması kararlaştırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü vakıf, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine şimdiye kadar 12 ile, 35 milyon lirayı aşkın destek sağladı. Vakfın yönetim kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy katıldı. ANKARA