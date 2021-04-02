Dünya Devinin Lojistiği Türk Şirkete Emanet

Dünya moda endüstrisinin lider firmaları arasında yer alan KARL LAGERFELD uluslararası büyümesini Bleckmann ile hızlandırıyor. İki şirket arasında varılan ve Ocak 2021'den itibaren geçerli olan anlaşmaya göre, KARL LAGERFELD'in 45 ülkedeki lojistik operasyonları uçtan uca Bleckmann tarafından yönetilecek. Bleckmann söz konusu operasyon için Hollanda'nın Enschede bölgesinde bulunan deposunun 6 bin metrekarelik bölümünü de KARL LAGERFELD ürünlerine ayıracak. Söz konusu anlaşma aynı zamanda Türk lojistik sektörü açısından da büyük önem taşıyor. KARL LAGERFELD'in Avrupa operasyonlarını yönetecek Bleckmann'in hisselerinin yaklaşık yüzde 90'u Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi Netlog'a ait.

KENDİ ALANINDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Bugün itibarıyla Avrupa'nın en büyük fashion & life style lojistik şirketi konumunda bulunan Bleckmann, 159 yıllık geçmişiyle kıta Avrupa'sının en köklü markaları arasında yer alıyor. Netlog'un Bleckmann yatırımının geçmişi ise bundan 7 yıl öncesine dayanıyor. Netlog 2014'te Avrupa'da ciddi iki satın alma gerçekleştirirken; Hollandalı TNT Lojistik ile Belçikalı Belspeed firmalarını bünyesine katmıştı. Daha sonra bu iki şirketin operasyonları Bleckmann çatısı altında birleştirildi. Netlog, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ikinci tur yatırımıyla da Bleckmann'deki hisselerini yüzde 90'un üzerine taşıdı.

ÇALIŞAN SAYISI 6 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Dünyanın en önemli fashion & lifestyle markalarıyla çalışan Bleckmann yılda 300 milyondan fazla ünitenin dağıtımını ve depolamasını gerçekleştiriyor. Avrupa genelinde 2 bin mağazanın dağıtımını üstlenen Bleckmann, milyonlarca müşterisinin de e-ticaret kaynaklı siparişlerini kapıya kadar teslim ediyor. Belçika, Hollanda, İngiltere ve ABD'de kendisinin birebir opere ettiği 32 deposu olan Bleckmann'in normal dönemde 4.500 olan çalışan sayısı yüksek sezonlarda 6 bine kadar çıkıyor.