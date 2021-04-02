En güçlü silahımız para politikamız

Yatırımcılarla bir araya gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, önümüzdeki dönemde para politikası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı mesajını verdi. Kavcıoğlu, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde olduğunu, bu durumun sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini kaydetti. Kavcıoğlu'nun yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarının altını çizdiği ifade edildi. Kavcıoğlu yatırımcılara, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" diyen Kavcıoğlu, "Türk Lirası'nın gücünü ve itibarını sağlayacağız" ifadesini kullandı.