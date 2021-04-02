Enerjide kayıp halka bulundu! Konya'da açılıyor!





POWER TO GAS PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) tarafından onaylanan, AKSA Doğal Gaz ve ENERYA Enerji tarafından finanse edilen, yenilenebilir gaz üretimi projesi; GAZBİR-GAZMER tarafından yürütülüyor. 2020 yılının ilk aylarında başlatılan proje ile Konya'da Türkiye'nin ilk Power to Gas projesi de başlamış oldu. Bu proje ile Türkiye'de ilk defa doğal gaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi hayata geçirilecek. Proje ile çevreye etkileri azaltılmış ve karbonsuzlaştırma çabalarına katkı sağlayacak bir çözüm geliştirilmesi hedeflenirken, güneş panelleri, rüzgar türbini ve yakıt hücresi ile ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden sağlayan bir laboratuvar kurularak, hem akademik alanda hem de endüstriyel alanda yol gösterici çalışmalar ortaya konulmaya başlandı.