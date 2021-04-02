İhracatta çifte rekor





50 MİLYAR DOLAR GEÇİLDİ

Bakan Pekcan, 2021 yılı ilk çeyrek dış ticaret rakamlarına ilişkin olarak da şunları söyledi: "İlk çeyrekte ihracatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 17.3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeri. Bu şekilde, 2020 son çeyreğinde olduğu gibi ilk çeyrekte de 50 milyar doların üzerinde bir ihracat yapma başarısını gösterdik. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15.2 düşüş göstererek 11 milyar dolara geriledi."