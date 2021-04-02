Mart ayının İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneği ve İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Mart ayına ilişkin İşsizlik ödeneği (maaşı) ve Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda her ay KÇÖ (Kısa çalışma ödeneği) ödemeleri ile beraber aynı tarihlerde gerçekleştirilen ödemelerin bu ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesaplarına ödeneceği bildirildi. Buna göre; İşsizlik maaşı ve Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları Nisan ayının ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı.
İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri için tarihi duyurdu. Hal böyleyken pandemi sürecinde sağlanan bu ödeneklerden yararlanmakta olan vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere KÇÖ bu ay son kez hesaplara yatacak.
İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Öte yandan henüz KÇÖ'nün uzatılması söz konusu değil.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.
Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.
Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihinde ödenmeye başlayacak.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
Bu şartlar;
-Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olması,
-Çalışanın hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödemiş olması,
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da online olarak baş başvurmuş olmasıdır.