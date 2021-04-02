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Giriş Tarihi: 2.4.2021 06:40

Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...

Son dakika... Bankacılık sektöründe hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Düzenlemeler vakit ve para kaybının önüne geçiyor. Müşterinin şubeye gitmeye mahkum edildiği dönem bitiyor. 10 maddelik düzenlemeye gidildi. İşte yapılan değişiklikler

Son dakika... Bankacılıkta hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Kimlik doğrulamasından banka şubesi dışında gerçekleştirilemeyen işlemlerin yapılma biçimine kadar birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirilirken müşteri olma, üyelik ve hesap sahipliğinin başlangıcından maliyetlerin düşürülmesine bir dizi yenilik getirildi. İşte madde madde bankacılık düzenlemeleri...

SON DAKİKA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık uzaktan kimlik doğrulamasıyla ve ıslak imzaya gerek kalmadan müşteri olunabilecek.

Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek.

Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

Bankacılık işlemleri 1 Mayıs'tan itibaren banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Maliyet, zaman ve işgücünden tasarruf sağlanacak.

Yönetmelikte, bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek,

Mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek.

Bankalar açısından kâğıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.

Bankalar uzaktan kimlik tespitinde sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla sorumlu olacak.

Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek.

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Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...
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