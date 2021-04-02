SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Bodrum açıklaması! 'Bölgede İnceleme başlattık'

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandıklarına yönelik şikâyetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince bölgede inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandığına yönelik şikâyetler üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.

"2 İŞLETMEYE 575 BİN 263 TL CEZA UYGULADIK"

Bakan Kurum, "Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık. Denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimizin kontrolörlüğünde, kirliliğe neden olan işletmeler temizlik çalışmalarını başlattılar. Sahillerimiz tamamen eski haline dönene dek çalışmalarını sürdürecekler. Cennet vatanımızın güzel koylarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çevresel denetimlerimizin yanı sıra kaçak yapılaşmayla mücadelemizi de kesintisiz sürdürmeye, doğa harikası koylarımızı en güzel haliyle geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kentsel dönüşüm nasıl olacak? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de açıkladı