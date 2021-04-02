Teknolojinin oscarı Turkuvaz Medya’ya

CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen CIO Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu da devreye aldığı yenilikçi projeleri ile ödül almaya hak kazandı. Teknoloji dünyasının nabzını tutan ve şirketlerin dijital dönüşüm projelerini onurlandıran organizasyon bu yıl 12. kez sahiplerini buldu. CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor.