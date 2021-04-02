Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse kodu ve fiyatı nedir? Turex Turizm halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?

Turex Turizm'de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz edileceğini duyururken bugün ise gözler sonuçlara çevrildi. Talep toplama sürecinde pay başına 12 TL fiyat belirlenmesi beklentiler arasında yer alıyor. Öte yandan yatırımcılar ise "Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi sorularla gün içerisinde konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak duyurulmuştu. Buna göre; Turex halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?
TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan açıklamaya göre; Turex Turizm'in yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrası halka arz ediliyor. Bu kapsamda Kiler Holding bünyesindeki turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektörlerinde faaliyet göstermekte olan bu şirketten hisse almak isteyen yatırımcılar gelişmeleri takip etmeye başladı.
TUREX TURİZM HALKA ARZ EDİLECEK!
Tureks Turizm (TUREX) için ise 1-2 Nisan'da talep toplanacak. Bu şirket de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz olacak. Talep toplamında pay başına fiyat 12 TL olarak belirlenirken halka arz büyüklüğünün 270 milyon lira olması öngörüler arasında yer alıyor.
Gelen bilgilere göre şirketin halka açıklık oranı da yüzde 20,83 olacak. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak.
SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.