AB’ye yatırım fırsatlarını tanıttı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile dün videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Ekonomi reform paketlerini anlatan Bakan Elvan, "Türkiye reformları gerçekleştirmekte kararlı" mesajı verdi. Elvan, toplantıyla ilgili olarak, "AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler ve ekonomik reformlarımızın detaylarını paylaştık, soru-cevap bölümünde de verimli tartışmalar gerçekleştirdik" dedi.Makroekonomik istikrarın temel öncelik olduğunun altını çizdiklerini söyleyen Elvan, "Bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz. Reformları hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğumuzu tüm muhataplarımızla paylaşacağız" diye konuştu. Elvan, öngörülebilirliği artırmak amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirileceğini de söyledi.