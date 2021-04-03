Akkuyu'da 4. ünite için geri sayım

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Birinci üniteyi 2023'de tamamlayacağız. Dördüncü ünite temel plakasına ilk beton dökülmesi işlemini 2022 başında yapmayı planlıyoruz" dedi. Butskikh, dördüncü ünitede lisans başvurusunun yapıldığını ve yıl sonunda çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "Yıl sonuna kadar 4. ünite nükleer ve türbin adaları tesisleri için temel çukurlarının hazırlanması sağlanarak reaktör ve türbin binalarının temel altı beton döşemesi yapılacak" dedi.Akkuyu NGS'de şu anda 11 bin kişinin çalıştığını belirten Butskikh, "Bunlardan yaklaşık 8 bini inşaat ve montaj çalışmaları yapıyor. 4 ünitenin tamamında inşaat çalışmaları yapıldığı zaman bu rakam 12 bine çıkacak. Bu da sadece bölgesel değil ulusal ölçekte bile çok büyük bir rakam. Tüm 4 güç ünitesi de tam kapasite devreye girdiğinde santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacak" diye konuştu.Akkuyu'yu yapan Rosatom'un Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, Türkiye'nin yeni planladığı diğer santrallerle de ilgilendikleri mesajını vererek, "Diğer projelere katılıma açığız. Türkiye'de elde ettiğimiz teknoloji önemli. Deneyimimiz bize ciddi temel oluşturuyor. Yeni hissedarlara da kapımız açık. Ama ne zaman, nasıl olur bunu şimdiden söyleyemeyiz" dedi.