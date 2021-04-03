Sabiha Gökçen Havalimanı’na ilk ray döşendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na kesintisiz ulaşım imkanı tanıyan Kadıköy-Kartal-Pendik metro hattının ilk ray kaynağı gerçekleşti. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının Şeyhli istasyonunda düzenlenen ilk ray kaynak törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma, habercilik, lojistik, demiryolu, altyapı ve benzeri alanlarda sağlanan ilerlemeden ve hayata geçen projelerden bahsetti.



'LAF DEĞİL İŞ ÜRETECEĞİZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşai faaliyetlerinin yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların süratle devam ettiğini belirtti. Hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanımızla şehrimizi dünyanın transit merkezi haline getirdik. Herkes bilsin ki, daha nice dev eserle, nefes aldığımız sürece İstanbul'a hizmet edeceğiz. Laf değil, iş üreteceğiz. İstanbul'a uzun yıllardır kesintisiz olarak devam eden hizmetlerimizi bugün kilometrelerce uzunlukta raylı sistem projelerimizle de devam ettiriyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak, devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattının uzunlukları da 13,5 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız tarafından yapmış olacaktır" dedi.



Karaismailoğlu, İstanbul'daki iki havaalanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul'un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır." Karaismailoğlu, 7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcunun rahat, hızlı, güvenli seyahat edebileceğini söyledi.



'İNŞAAT FAALİYETLERİNİN YÜZDE 91'İ TAMAMLANDI'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün itibarıyla hattın tünel inşaatındaki kazıları tamamladıklarını, projenin tünel ve iç kaplama betonu imalatları ile birlikte istasyon betonarme ve ince işlerinin devam ettiğini bildirdi. Demir yolu işleri ve elektromekanik imalatlarının da başladığını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar hattımızda 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metreküpün üzerinde beton döktük. 14 bin 536 metrelik ray montajı işinin yüzde 73'ü yani 10 bin 674 metresini tamamladık. Ve sıra geldi ilk ray kaynağını başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerde ilerlemesi yüzde 91; elektromekanik işlerde ilerleme ise yüzde 20 mertebesinde."

5 METRO HATTININ YAPIMI DEVAM EDİYOR

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da, bakanlık tarafından inşa edilen "Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı", "Bakırköy sahil (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı", "Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir", "Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı", "Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı" metro hatlarının yapımının devam ettiğini söyledi. Bu hatlara ek olarak "Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Hattı" ile "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi"ne de en kısa sürede başlanacağını dile getirdi.