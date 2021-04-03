Seyidoğlu Gıda’dan yeni fabrika yatırımı

Seyidoğlu Gıda ürün çeşitleri ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında yeni fabrikasını devreye soktu. 10 milyon TL yatırım ve 150 kişiye istihdam sağlayacak tesiste günde ortalama 15 ton üretim yapılacak. Bu tesisle birlikte 20 yeni ürün çeşidinin imalatına başlandığı bilgisini veren Genel Müdür Mehmet Göksu, "Pastadan reçel ve tahine, sütlü tatlılardan şerbetli ürünlere kadar 20 yeni ürün için modern bir tesise kavuştuk. Bu tesisle üretim kapasitemizi iki katına çıkardık" diye konuştu. 400 ürün çeşidi ve 600 çalışanıyla üretim yapan firma, yeni fabrikasını İstanbul Hadımköy'de açtı. Mehmet Göksu, "8 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz ile daha önce hiç üretmediğimiz ürün gamlarında ve ihracata dönük üretim yapmayı planlıyoruz. İlk olarak pasta üretim bandı ile başlayan çalışmamız sırasıyla helva reçel üretim bandı, baklava tesisi ve endüstriyel üretim merkezimizin devreye girmesiyle tam kapasiteye ulaşacak" dedi.