Sınır ötesi e-ticaret dörde katlayacak

Kovid-19'un da etkisiyle hızla artan e-ticaret, kendini sınır ötesi ticarette de gösteriyor. 2019'da 780 milyar dolar olan sınır ötesi e-ticaret'in 2020'de pandeminin de etkisiyle 1.2 trilyon dolara çıktığını belirten DHL Express Dünya ve Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Michiel Greeven, "Bu rakamın beş yıl içinde dörde katlanacağını düşünüyoruz. 2026 yılında 4.8 trilyon dolar olacak. Çünkü pandemide elde edilen e-ticaret alışkanlığının kalıcı olacağına inanıyoruz" dedi. Dünyada kepenklerin kapandığı dönemde, dijitalleşme ve küreselleşmenin hatırlandığını belirten DHL Express CEO'su John Pearson, "Küresel pazarda ürün satan işletmeler hızla arttı. Böylece e-ticaret ve küresel lojistik, yerel kapanmaların kilidini açacak, ekonomilerin devamlılığını sağlayacak ve birçok müşterimiz için Kovid-19'un etkisini azaltacak bir anahtar haline geldi" diye konuştu.