Türkiye’den Avrupa’ya örnek proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'da GAZBİR-GAZMER'in kurduğu Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi'nin açılışını yaptı. 6 milyon lira yatırımla kurulan tesisin Ocak 2020'de temelleri atıldı. Ekim 2020'de ilk testler yapıldı. Bakan Dönmez, "Türkiye'de ilk defa doğalgazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirilmiş oldu. Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5 ila 20'ye kadar hidrojen ile yüzde 95 ila 80'e kadar doğalgaz karıştırıldı. Elde edilen karışım test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu" dedi.Tüm bir doğalgaz şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testlerin ortaya koyacağını söyleyen Dönmez, "Bunlar daha ilk adımlar. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum" mesajı verdi.Şu an için test aşamasında olan sistemin hidrojen üretme kapasitesinin günlük 12 metreküp olduğunu söyleyen Dönmez, "Yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa'ya ihracat imkânlarını değerlendiriyoruz" dedi. Ulaştırma alanında hidrojenin önemine de değinen Enerji Bakanı Dönmez, "Büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri hidrojene çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin hidrojen stratejisini hep birlikte oluşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.Programın ardından Enerji Bakanı Dönmez'e ilk kez hidrojenle doğalgazın karıştırılmasıyla ortaya çıkan ısıyla ocakta demlenen çay ikram edildi.