Ücretsiz izindeki garsona 1.500 TL

AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kafe ve restoranların nisan ve mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ücretsiz izne çıkarılanlara 1500 lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme de teklifte yer aldı. Torba yasa teklifi özetle şöyle:Kamu kurum ve kuruluşları, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış yapabilecek. Menkul mallar, elektronik ortamda da açık artırma ya da peşin para ile satılabilecek. Artırmaya katılanlar satışa sunulan mala biçilen değerin yüzde 5'ini teminat yatıracak. İhalelerde kazanan, malı almaktan vazgeçerse mevcut yasaya göre yıllık yüzde 5 oranında faiz ödemek zorunda kalıyor.Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart 2021'de hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan, halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılacak. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL'ye çıkarılıyor. Bu işyerlerinin nisan ve mayıs primlerini devlet ödeyecek.Bankalarda mevduat, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayacak. Hak sahibine ulaşılamazsa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.Sahte sigorta ile maaşını yükselterek yüksek miktarda geçici iş göremezlik ödeneği almanın önü kesilecek. Ücret hesaplanırken son üç aylık maaşa değil son bir yıla bakılacak.Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 için de yüzde 23 olarak uygulanacak.Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne emaneten devredilecek.Yapılandırma kapsamına çiftçi borçları da dahil edilecek. 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan tarımsal kredi borçları yapılandırma kapsamında olacak.