WINk (WIN) Coin rekor kırdı! Win Coin 3 Nisan bugün ne kadar, kaç TL?

Kripto paralar son dönemde dünyanın en çok konuştuğu finansal bir konu olarak öne çıkıyor. Bitcoin, ETC gibi kripto paraların patlama yaşamasının ardından Elon Musk'ın desteklediği DogeCoin'in yaşadığı artış yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenlerin dikkatini çekti. Bugün ise yine son dönemin en ilgi çeken kripto para birimi olan WINk Coin'de ciddi artış yaşanıyor. WIN Coin 3 Nisan bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

WINk COİN REKOR KIRDI!

WINkcoin 3 Nisan itibariyle 0.009616 TL'den işlem görüyor.

Bitcoin'in 2009'da gelişi, dijital para birimleri için taşkın kapılarını açtı. Piyasaya sürüldüğünden bu yana, çok çeşitli kullanım durumlarına sahip binlerce alternatif kripto para birimi (veya altcoin) ortaya çıktı. Bazıları kendilerini bir para birimi olarak kurmaya çalışırken, diğerleri Ethereum gibi akıllı sözleşme platformlarını beslemeyi hedefliyor.