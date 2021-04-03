Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri WINk (WIN) Coin rekor kırdı! Win Coin 3 Nisan bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:53

rekor kırdı! , kaç TL?

WINk WIN Coin rekor kırdı! Win Coin 3 Nisan bugün ne kadar, kaç TL?

Kripto paralar arasında son dönemin en dikkat çekenlerinden olan bugün adeta patlama yaşadı. Dünden bugüne yüzde çok ciddi bir yükseliş yaşayan Win Coin 0.009989 TL rakamlarını gördü. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren ise güncel WINk Coin fiyatları 3 Nisan bugün ne kadar, kaç tl sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte güncel rakamlar…

Kripto paralar son dönemde dünyanın en çok konuştuğu finansal bir konu olarak öne çıkıyor. Bitcoin, ETC gibi kripto paraların patlama yaşamasının ardından Elon Musk'ın desteklediği DogeCoin'in yaşadığı artış yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenlerin dikkatini çekti. Bugün ise yine son dönemin en ilgi çeken kripto para birimi olan WINk Coin'de ciddi artış yaşanıyor. WIN Coin 3 Nisan bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

WINk COİN REKOR KIRDI!

WINkcoin 3 Nisan itibariyle 0.009616 TL'den işlem görüyor.

Bitcoin'in 2009'da gelişi, dijital para birimleri için taşkın kapılarını açtı. Piyasaya sürüldüğünden bu yana, çok çeşitli kullanım durumlarına sahip binlerce alternatif kripto para birimi (veya altcoin) ortaya çıktı. Bazıları kendilerini bir para birimi olarak kurmaya çalışırken, diğerleri Ethereum gibi akıllı sözleşme platformlarını beslemeyi hedefliyor.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
WINk (WIN) Coin rekor kırdı! Win Coin 3 Nisan bugün ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA