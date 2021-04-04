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Giriş Tarihi: 4.4.2021

50 kişiye ücretsiz bayilik verecek

Çiğköftem 50 kişiye ücretsiz bayilik verecek
EM GROUP'un global ölçekte faaliyet gösteren markası Çiğköftem, Türkiye'deki girişimcilere can suyu olacak bir projeyi hayata geçiriyor. "Krizin değil ticaretin zamanı" diyen şirket, bu yıl 50 kişiye ücretsiz bayilik verecek. Proje kapsamında şube açılışlarında temel kurulum ihtiyaçları olan mimari çizim planı, tabela, tezgah, soğutuculu dolap, masa-sandalye, menuboard gibi malzemeleri yatırımcılara bedelsiz olarak verilecek. Toplam bütçesi 2 milyon TL'yi aşacak projede, şube başına toplam değeri 40 bin TL'yi bulacak ekipman desteği sağlanacak. Bu kapsamda yatırımcının bir yıl boyunca şubeyi kapatmaması talep ediliyor. Verilen bu destek sonrasında yatırımcılar dükkanın faaliyete geçebilmesi için tadilat, ruhsat, yazar kasa vb ihtiyaçları için küçük bir sermaye kullanarak kendi işinin sahibi olacak.
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Çiğköftem 50 kişiye ücretsiz bayilik verecek
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