ECE Türkiye’den 20 milyonluk yatırım kararı

2020'DE perakende satış cirolarında ortalama yüzde 24 düşüş görüldüğünü ifade ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, "Buna rağmen alışveriş merkezlerimiz, ortalama yüzde 98 doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. 2021'in son çeyreğinde başlanmak üzere, 20 milyon TL'lik yenileme yatırımını bütçeledik" dedi. Online perakendenin yükselişine değinen ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Nuri Şapkacı, ECE globalde son dört yıldır online-offline entegrasyonu konusunda çalışmalar yapıldığını ve geleceğin çok kanallı perakendecilikte olduğunu söyledi.