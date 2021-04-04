Gençler kumaşın dokusu için yarışacak

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) de Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi işbirliğinde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" yapacağını duyurdu. Koçluğunu moda tasarımcısı Dilek Hanif'in üstlendiği yarışma, tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı ve başta öğrenciler olmak üzere tüm genç girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci, "Ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Yarışmaya başvurular 17 Mayıs'a kadar devam edecek.