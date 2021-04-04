Kabin servis eğitim simülatörleri artık yerli

Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçucu personellerine hizmet veren THY Uçuş Eğitim Merkezi'ndeki Airbus 320, 330 ve Boeing 737, 777 tipi uçaklarının kabin içi eğitim simülatörleri TCI tarafından üretildi. 2018 yılında başlanan projenin tasarım, üretim ve montaj aşamalarında TCI önderliğinde yerli tedarikçiler de faaliyet gösterdi.

6 ÜLKEYE İHRACAT

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 165 personeli ile faaliyet gösteren ve bu yıl 10. yılını kutlayan şirket geliştirdiği ürünler ve aldığı ihalelerle birlikte uçak kabin içi alanında dünyada önemli bir oyuncu haline gelme yolunda da ilerliyor.Bugüne kadar 200'ün üzerinde uçağa 'galley' olarak adlandırılan mutfak sistemleri olmak üzere çeşitli ürünler tasarlayıp üreten şirket,Boeing, Airbus, Stelia gibi firmalarının tedarikçi kataloğunda yer alıyor Böylece dünyadaki birçok havayolu ve uçak leasing firmasına hizmet vermen ve 6 ülkeye ihracat yapan TCI, aynı zamanda THY ve Sun Express gibi havayollarının da önemli bir tedarikçisi ve destek sağlayıcısı konumunda.Yerli alt yüklenicileriyle birlikte havacılık alanında önemli ihracat kalemleri oluşturmayı hedefleyen şirketin yakın gelecekte Lavatory, Cargo Container, Cargo Pallet, Overhead Bin, Side Wall Panel gibi diğer sektörel ürünlerle ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçlıyor.