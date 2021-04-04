Ramazanda online kupon devri

Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan kolileri ve kuponlarının hazırlıkları tamamlandı. Bir yılı aşkın süredir dünyanın mücadele ettiği Kovid-19, tüm alanlarda olduğu gibi koli ve kuponlarda da dijitalleşme başlattı. Öyle ki önceki yıllarda şirketler tarafından elden verilen kuponlar artık şekil değiştiriyor. Bazı şirketler, teması önlemek için kuponları çalışanlarının telefonlarına mesajla dijital kod yolluyor. Bu kodları anlaşmalı marketlere okutan çalışanlar kendilerine tanımlı para kadar alışıveriş yapabiliyor. Benzer durum Ramazan kolilerinde de görülürken, online satışla işyeri ya da eve gönderimlerin önceki yıllara oranla iki kat arttığı belirtiliyor.Hazırlıklarını bir ay önce başlatan marketler, ortalama dört farklı Ramazan kolisini satışa sundu. Çay, şeker, baklagil, un, yağ gibi temel gıda ürünlerinin olmazsa olmazı olan koliler ortalama 60 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar çıkıyor. Firmaların özel talebiyle hazırlanan, içinde hijyen ve kişisel bakım gibi ürünlerin yer aldığı kolilerin fiyatları ise 300 TL'yi buluyor. Bazı büyük market zincirleri ise Ramazan için hazırladığı kolileri özel indirimlerle satışa sunuyor. Ramazan kolisinde yer alan ürünleri tek tek aldığınızda çıkacak maliyetin ortalama yüzde 35'e kadar indirimli sunulduğu bu paketler büyük talep görüyor.Bu yıl koli fiyatlarının enflasyona eş değer arttığını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, geçen yıla göre yüzde 10 ila 15 artış yaşandığını ifade etti. Fiyatların 60 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar çıkabildiğini anlatan Düzgün, "Fiyat ürünlerin markası ya da gramajına göre değişiklik gösteriyor. Bir de şirketlerin talep ettiği özel paketler oluyor. Bu paketlere talebe göre hijyen ya da kişisel bakım ürünleri de giriyor" diye konuştu. Bu yıl kupon-koli tercihinin yüzde 50-50 olarak şekillendiğini aktaran Düzgün, "Anadolu'da hem kupon hem de koli verilirken büyükşehirlerde koliler daha ağırlık kazanıyor. Kuponda teması aza indirmek amacıyla bazı şirketler marketlerle anlaşarak çalışanlarına dijital kod gönderiyor. Bu kodlarla alışveriş yapabiliyor" ifadelerini kullandı.CARREFOURSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere dört farklı Ramazan kolisi hazırladıklarını söyledi. Kartallıoğlu, "Bu kolilerimizin fiyatları 69 TL ile 189 TL arasında değişiyor. Paketlerde ortalama yüzde 35 fiyat avantajı sunuyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan'da da kolilerimizin hızlı tükeneceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.REİS Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ramazan kolisi için hazırlıkların bir ay önce başladığını belirterek, "Bu yıl baklagillerde nohut öne çıktı. Fasulye yerine daha çok nohut tercih ediliyor" dedi. Paketlerin bu yılın mahsulü ürünlerden hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Reis, şunları kaydetti: "Bazı firmalar çalışanlarına özel koli hazırlıyor. Ancak daha uygun fiyata paket oluşturmak için bazen geçen yılın mahsulünü koyuyorlar. Hal böyle olunca örneğin fasulye ya da nohut daha geç pişiyor. İş adamlarımızdan ricamız kendi sofralarına ne koyacaklarsa paketlerde de aynı ürünleri tercih etsinler."MİGROS CEO'su Özgür Tort, Ramazan kolilerinin hem mağazalardan hem de sanal marketten satışa sunulduğunu belirterek, "Kolilerin yaklaşık yüzde 30'unun sanal market üzerinden satılacağını öngörüyoruz. Geçen yıl bu oran yüzde 15'lerdeydi. Pandemi etkisiyle bu yıl iki kat artış bekliyoruz" dedi. Bu yıl üç farklı paket oluşturduklarını aktaran Migros yetkilileri ise, "13 farklı ürünün bulunduğu bereket kolimiz 59.90 TL'ye, 22 ürünün bulunduğu lezzet kolimiz 99.90 TL'ye ve 31 ürünün bulunduğu ziyafet kolimiz 194.90 TL'ye satışta. Bu kolilerde yüzde 40'a varan indirimler mevcut" diye konuştu. Sanal mağazada WhatsApp, mail, mobil ve web üzerinden Ramazan kolisi satışı yapılabildiğini aktaran yetkililer, şöyle devam etti: "Üç dağıtım alternatifimiz var. Firma kolileri kendi dağıtabilir. Ya da çalışan listesi verip mağazalarımızdan teslim alınmasını sağlayabilir. Bir de çalışanlarının adres listesini paylaşıp dağıtımını biz yapabiliriz."