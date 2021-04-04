Sabiha Gökçen metroyla Kadıköy’e bağlanıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'na kesintisiz ulaşım imkânı tanıyan Kadıköy-Kartal-Pendik metro hattının ilk ray kaynağı gerçekleşti. Pendik- Sabiha Gökçen Hava Limanı Metro Hattı'nın Şeyhli İstasyonu'nda düzenlenen ilk ray kaynak törenine katılan Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşasının yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün (dün) yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaların süratle devam ettiğini belirtti. Karaismailoğlu, hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu, İstanbul'daki iki havaalanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergâh üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul'un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy- Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır." Karaismailoğlu, 7.4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcunun seyahat edebileceğini söyledi.Karaismailoğlu, hattın tünel inşaatındaki kazıları tamamladıklarını, projenin tünel ve iç kaplama betonu imalatları ile birlikte istasyon betonarme ve ince işlerinin devam ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar hattımızda 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerde ilerlemesi yüzde 91."BAKAN Karaismailoğlu, İstanbul'a kazandırdıkları Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi eserlere değinerek, kenti, İstanbul Havalimanı ile dünyanın transit merkezi haline getirdiklerini aktardı. İstanbul'a bugüne dek 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattı da 13.5 kilometre uzunluğundadır. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacak. Nefes aldığımız sürece İstanbul'a hizmet edeceğiz" diye konuştu.