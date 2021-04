Vodafone tüm dünyada marka stratejisini yeniledi

VODAFONE, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisi, sloganı ve görsel kimliğini yeniledi. Vodafone'dan yapılan açıklamada, yeni marka kimliğinde, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda, şirketin "Together we can" olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye'de "Birlikte mümkün" şeklinde kullanılacak. Yeni marka konumlandırması kapsamında, Vodafone'un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Teknolojinin insan yaşamını iyileştirebileceğine inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamız, daha iyi bir geleceğe bağlanma amacımıza bizi daha da yaklaştırırken, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum yaratma düşüncemizi destekliyor. 'Birlikte mümkün' derken, 'biz' olmanın önemine vurgu yapıyor, insan ve teknoloji işbirliğinin harikalar yaratabileceğine dikkat çekmek istiyoruz" dedi.