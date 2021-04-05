Cengiz Holding Adıyaman’ı bakır tesisiyle kalkındırdı

Cengiz Holding'in 110 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdiği Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 18 bin 500 tonunu tek başına karşılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, istihdamda eğitim hareketiyle başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki yatırımlar için rol model olan Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, ilin sanayileşme potansiyelini ortaya çıkardı. Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, bölgenin en büyük tesisi olarak doğrudan yatırım döneminde bin 100, işletme döneminde ise 450 kişiye iş imkânı sağlıyor. Öte yandan, Sıfır Atık Belgesi sahibi tesisin, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında üç yılda yaklaşık 5 bin fidan dikimi yapılırken, işletme süresince yaklaşık 70 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor.