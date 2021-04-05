Fintech’ler için altı önemli adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 10 milyon vatandaşın, 100 binden fazla işletmenin hayatına dokunan, 15 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan finansal teknoloji (fintech) sektörünü güçlendirmek için altı önemli adım atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fintech Stratejisi Belgesi ile bir yol haritası ortaya koyacaklarını belirterek, "Bu alanda Türkiye'nin inanılmaz bir potansiyeli var, genç kesim ilgi gösteriyor, çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Fintech'lerin düzenleme ve deney alanında bir yasal altyapısı yok. Bir deney alanı oluşturulacak ve nasıl bir düzenleme yapılması gerektiği konuşulup tartışılacak" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fintech Strateji Belgesi'ni yılsonuna kadar tamamlayacak. Bu kapsamda atılacak öncelikli adımlar şöyle:Bu kuruluşların Merkez Bankası'nca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişimi sağlanacak.Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezi'nde temsili sağlanacak.İstanbul Finans Merkezi'nin bu alanda küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında "regülasyon deney alanı" (sandbox) kurulacak.Fintech girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezi'nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.Yerli ödeme yöntemi TROY temmuza kadar ayrı bir şirket altında yapılandırılacak.Dijital (şubesiz) bankacılık lisanslamasına olanak sağlayan düzenleme ve hukuki altyapının oluşturulmasına ilişkin süreç yılsonuna kadar tamamlanacak.BAKAN Elvan, geçen hafta gerçekleştirilen büyükelçiler buluşmasının ardından yatırımcılarla da bir araya gelecek. Elvan, yatırımların teşvik edilmesi, özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun, devlet destekleri reformu, yatırım teşvik sisteminin reforme edilmesi başlıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bakan Elvan, yatırımcılara da ekonomi reform paketini anlatacak, gelecek soruları yanıtlayacak. Bakan Elvan, ekonomi ve hukukta yeni seferberliğin ayrıntılarına ilişkin bilgi verecek.