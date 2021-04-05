İşsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayına ait işsizlik maaşı ödemeleri başladı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.