İşsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayına ait işsizlik maaşı ödemeleri başladı!

Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik maaşı ödemelerine ilişkin binlerce kişinin merak ettiği soruyu yanıtlamıştı. Hal böyleyken bugün "İşsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları ödenekten faydalanan vatandaşların gündemine geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada ödemeleri 5 Nisan yani bugün itibarıyla başlayacağını ifade etmişti. İşsizlik maaşı ödeneği bugün vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı.
İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Mart ayına ait ödemeler bugün başlıyor. İşsizlik maaşı ödemelerine dair araştırmalar bu noktada hız kazandı. Ödeneğin bu ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesaplarına ödeneceği bildirildi.
İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Öte yandan henüz KÇÖ'nün uzatılması söz konusu değil.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.