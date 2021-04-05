Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 5 Nisan KÇÖ Kısa Çalışma ödeneği yattı mı?

Alınan karar doğrultusunda bu ay son kez yatırılacak olan kısa çalışma ödeneği Şubat ayı ödeme tarihleri belli oldu. Her ay bir önceki aya ait ödemeler hesaplara geçerken vatandaşlar Mart ayında yatacak bu ödeneğin tarihini "Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları ile araştırmaya başladı. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneğine dair alınan son kararda koronavirüs salgını sürecinde sağlanmakta olan bu ödeneğin bu ay itibarıyla sona ereceği ifade edilmişti.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda bu ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş devlet tarafından sağlanan ödeneğin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Pandemi sürecinde ekonomik açıdan negatif etkilenmekte olan vatandaşlara maddi açıdan destek amacıyla bu ödemeler bu ay itibarıyla sona erdi.
İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Öte yandan henüz KÇÖ'nün uzatılması söz konusu değil.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.
Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor.IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihinde ödenmeye başlayacak.