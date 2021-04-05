Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 5 Nisan KÇÖ Kısa Çalışma ödeneği yattı mı?

Alınan karar doğrultusunda bu ay son kez yatırılacak olan kısa çalışma ödeneği Şubat ayı ödeme tarihleri belli oldu. Her ay bir önceki aya ait ödemeler hesaplara geçerken vatandaşlar Mart ayında yatacak bu ödeneğin tarihini "Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları ile araştırmaya başladı. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneğine dair alınan son kararda koronavirüs salgını sürecinde sağlanmakta olan bu ödeneğin bu ay itibarıyla sona ereceği ifade edilmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda bu ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş devlet tarafından sağlanan ödeneğin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Pandemi sürecinde ekonomik açıdan negatif etkilenmekte olan vatandaşlara maddi açıdan destek amacıyla bu ödemeler bu ay itibarıyla sona erdi.