Nükleer enerjide “yerli” hamle

Türkiye için kalkınma ve büyümede itici güç olacak nükleer enerjide önemli hamleler geliyor. Enerji ekipmanlarının Türkiye'de üretimi, geliştirilmesi amacıyla güçlü bir program ortaya konulurken, malzemelerin yerli tedarikinden, personele kadar birçok alanda milli unsurlar ön plana çıkıyor. Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın nükleer enerji sektöründe KOBİ'lerin önemli rol oynayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Küçük işletmelere yerel ve küresel nükleer pazarlarda önemli bir pay alma şansı vererek yüksek değerli işler ve ekonomik büyüme yaratacak. Nükleer enerji endüstrisi reaktör operatöründen, kaynakçıya, radyasyondan korunma uzmanlarından, sağlık fizikçilerine kadar birçok alanda yüksek kaliteli işler sağlayacak."NÜKLEER santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak yüksek ısıya dayanıklı kompozit malzemeleri yerli üretimden tedarik eden firmalar desteklenecek. Santrallerde kullanılan çelik türlerinde kalite ve ebat bazında yurt içi tedarik zinciri geliştirilecek ve girdi tedariki güvence altına alınacak.