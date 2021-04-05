Otomotiv ihracatı 2.9 milyar dolar

OTOMOTİV endüstrisi, tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı yüzde 40 artışla 2.9 milyar dolar oldu. Bu yıl sonunda ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörü, ilk çeyrekte yüzde 10 artışla 7.7 milyar dolar ihracata ulaştı. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk üç aylık ortalama ihracatı da 2.56 milyar dolar oldu. Ülke grubu bazında Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 43 artışla 1 milyar 914 milyon dolar olurken, AB ülkeleri ihracattan yüzde 66 pay aldı.