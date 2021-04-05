Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Qua Granit halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu!

QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25 Mart 2021 tarihinde kabul edilmişti. Bu kapsamda payları 5-6 Nisan tarihlerinde satış yöntemiyle arz olacak olan şirketle ilgili olarak "Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi binlerce soru yanıt aramaya başladı. Qua Granit halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu tüm detaylarıyla kurum tarafından duyurulmuştu.
QUA GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek olan şirkete yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Qua Granit halka arzı bugün ve yarın gerçekleştirilecek.
Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.
Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.
Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.
İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak borsaya gelecek.
"YENİ BAŞLAYACAK YATIRIMA DEĞİL SÜREN YATIRIMA ORTAK OLACAKLAR"
Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.
Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.(Kaynak NTV)