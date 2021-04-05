Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
Giriş Tarihi: 5.4.2021 12:24

günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

AA
THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

(), günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi 382 günlük uçuşla Air Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 380 uçuşla Air France, 4. sırasında 312 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 297 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 272 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı.

Raporda, bu tarihler arasında 76 bin 477 uçuş gerçekleştirildiği ve trafiğin yüzde 3,5 arttığı kaydedildi.

THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

piyasalar
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA