Turex hisse ne zaman işlem görecek, işleme açılacak? Turex halka arz hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Turex Turizm'in hisseleri 'eşit dağıtım' yöntemi ile halka arz edildi. Halka arz kapsamında 1-2 Nisan tarihlerinde işlem emiri verenler, Turex hisse ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Turex halka arz sonuçlarına göre, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken hisse fiyatı ise 12 TL oldu. Peki, Turex hisse borsada ne zaman işlem görecek? Turez hisseleri ne zaman işlemeye başlayacak? İşte, Turex halka arz sonuçları ve merak edilenler...
TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI
Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Yani halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 01-02 Nisan saat 10.30-13.00 arasında alım emirlerini iletti.
TUREX HİSSE FİYATI NE KADAR, BORSA KODU NE?
Turex halka arz fiyatı 12 TL olacak. 1 lot=12TL
TUREX.HE koduyla işlem görecek
TALEP TOPLAMA SÜRECİ BİTTİ
Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır.
Borsa tarafından dağıtım işlemi CUMA günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır. Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri TUREX.HE payına gönderebilecekler.