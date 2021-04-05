Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Turex hisse ne zaman işlem görecek, işleme açılacak? Turex halka arz hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?
Giriş Tarihi: 5.4.2021 22:10 Son Güncelleme: 5.4.2021 22:10

ne zaman işlem görecek, işleme açılacak? hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Turex hisse ne zaman işlem görecek, işleme açılacak? Turex halka arz hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı, borsa gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. işlemleri tamamlandı ve talep toplama sürecinin sonuna gelindi. Halka arz kapsamında işlem emiri verenler Turex hisse borsada ne zaman işlem görecek konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Öte yandan, Turex hisse fiyatı ve borsa da kodu merak konusu oldu. Turex halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve borsa kodu hakkında bilgiler haberimizde.

Turex Turizm'in hisseleri 'eşit dağıtım' yöntemi ile halka arz edildi. Halka arz kapsamında 1-2 Nisan tarihlerinde işlem emiri verenler, Turex hisse ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Turex halka arz sonuçlarına göre, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken hisse fiyatı ise 12 TL oldu. Peki, Turex hisse borsada ne zaman işlem görecek? Turez hisseleri ne zaman işlemeye başlayacak? İşte, Turex halka arz sonuçları ve merak edilenler...

TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI

Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Yani halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 01-02 Nisan saat 10.30-13.00 arasında alım emirlerini iletti.

TUREX HİSSE FİYATI NE KADAR, BORSA KODU NE?

Turex halka arz fiyatı 12 TL olacak. 1 lot=12TL

TUREX.HE koduyla işlem görecek

TALEP TOPLAMA SÜRECİ BİTTİ

Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır.

Borsa tarafından dağıtım işlemi CUMA günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır. Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri TUREX.HE payına gönderebilecekler.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

TUREX HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Turex hisselerinin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Turex hisse ne zaman işlem görecek, işleme açılacak? Turex halka arz hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA