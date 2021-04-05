Turex hisse ne zaman işlem görecek, işleme açılacak? Turex halka arz hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Turex Turizm'in hisseleri 'eşit dağıtım' yöntemi ile halka arz edildi. Halka arz kapsamında 1-2 Nisan tarihlerinde işlem emiri verenler, Turex hisse ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Turex halka arz sonuçlarına göre, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken hisse fiyatı ise 12 TL oldu. Peki, Turex hisse borsada ne zaman işlem görecek? Turez hisseleri ne zaman işlemeye başlayacak? İşte, Turex halka arz sonuçları ve merak edilenler...