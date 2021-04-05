Türkiye’de dizelin sonu yaklaştı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dizel otomobillere olan talep azalıyor. Dizellerin satışları ve pazar payları düşüyor. Martta Türkiye otomotiv pazarında dizel otomobil satışları yüzde 15.8 düşüşle 15 bin 780 adete geriledi. Pazar payı yüzde 20.7'ye düştü. Benzinli otomobillerin satışları yüzde 185 artışla 51 bin 849 adede, hibrit satışları ise yüzde 294 artışla 5 bin 423 adede yükseldi. Martta benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 67.9'a çıktı. Hibritlerin payı ise yüzde 7.1 oldu. Yılın ilk üç ayında dizellerin payı yüzde 24.1'e geriledi. Benzinli otoların payı yüzde 63.4, hibritlerin payı yüzde 7.9 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-mart döneminde 99 bin 235 adet benzinli, 37 bin 726 adet dizel, 12 bin 402 adet hibrit otomobil satıldı. Benzinli ve hibrit otomobillerin pazar payının yükselmesinin en önemli nedeni birçok markanın dizel motordan vazgeçmesi. Toyota, Volvo, Honda dizel motorlu araç satışına tamamen son verdi. Volkswagen, Seat, Citroen, Hyundai, Nissan ise bazı modellerinde dizelden vazgeçti. Yakın zamanda bu markalara diğerlerinin de katılması bekleniyor.