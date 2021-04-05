Türkiye’nin ilk LNG gemisi Hatay yolunda

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin bu ay içinde Türkiye kara sularına Hatay Dörtyol'dan giriş yapacağını açıkladı. Geminin 110 milyon metreküplük kapasiteye sahip olduğunu, günlük üretiminin de 28 milyon metreküp olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Normalde bu gemiler üzerindeki LNG, sıvı doğal gazı gazlaştırıp şebekeye basarlar. Aynı karadaki terminaller gibi. Fakat sıvı olarak kara tankerlerine basılması imkânı da getiren bir özellik eklettik bu gemilere. Bizim şebekenin gitmediği yerlerde LNG'yle sevkiyat yapıyoruz. Eğer Hatay'dan da bağlanırsak Adana, Mersin, Akdeniz, Antalya tarafının lojistiğini LNG olarak kara tankerleriyle bu gemi vasıtasıyla yapacağız" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "Kendi gemimizi bağlayınca şu andaki geminin de kiralama hizmeti sona ermiş olacak. FSRU'ların çalışma usulü şöyle: Biz gemiyi sabit tutuyoruz, diğer LNG kargo gemileri geliyor yanaşıyor, gemiden gemiye aktarım yapıyoruz. İki FSRU gemimiz var, birisi kamuya ait, birisi de özel sektörde."Türkiye'nin üç sondaj gemisinin olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "Fatih, Yavuz ve Kanuni ve ikitane de sismik araştırma gemisi var. Bu iki gemi Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis. Dördüncü gemiyle ilgili olarak şimdi bizim Karadeniz'deki iş planımıza bağlı olarak bir çalışma başlattık. Çeşitli gemiler var şu anda satışa veya devre hazır. Üçüncü şahıslardan bağımsız ekspertiz raporlarının alınması, hem bizim kendi personelimizin teknik değerlendirmeleri, sonrasında da tabi fiyat ilişkin bir değerleme yapılması gerekiyor. Satıcıyla pazarlık, müzakere süreçleri var. Hem teknik, hem de ekonomik olarak şartları en uygun olanı tercih edip bir tanesinde karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2018'de 50 milyar metreküp, 2019'da 46 milyar metreküp ve 2020'de 47.5 milyar metreküp doğal gaz tükettiğini kaydeden Dönmez, şunları söyledi: "Tüketimin azalmasındaki asıl etken, elektrik üretimindeki payın azalması. Temel sebebi de yenilenebilirin artık elektrik üretiminde payının artması. Serbest piyasada kömür ve doğal gaz santralleri günlük borsada biliyorsunuz rekabet ediyor. Birkaç yıldır da kömür fiyatları doğal fiyatına göre daha düşük olduğu için üretimden daha fazla pay aldılar. Doğal gaz santralinin bir de böyle bir handikabı oldu. 7-8 sene önce doğal gazın elektrik üretimindeki payı yüzde 50'ydi. Biz yüzde 25'lere düşürdük, yani yarı yarıya azaldı. Ama buna rağmen bir elektrik kesintisi de yaşatmıyoruz."Nükleer güç santrallerinin önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacağını belirten Bakan Dönmez, "Biz de Akkuyu NGS'de üçüncü reaktörün temelini attık. İnşallah bir yıl içerisinde dördüncü reaktörün de temelini atacağız" dedi.SON 20 yılda doğal gaz kullanan il sayını beşten 81'e çıkardıklarını belirten Dönmez, nüfusun yüzde 80'ine doğal gazı götürdüklerini söyledi. Dönmez, "591 ilçe ve yerleşim birimimiz doğal gaz kullanır vaziyette. İnşallah 2021'de 35 ilçemize daha doğal gaz götüreceğiz. Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğal gaz kullanmayan ilçelere doğal gaz götürmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğal gazı götürmek" şeklinde konuştu.