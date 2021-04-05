Ücretsiz kredi notu sorgulama 2021: E-devlet kredi notu puanı öğrenme işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte sorgulama adımları

Kredi notu kişiye özel bir puandır. Bundan dolayı da herkesin kredi notu birbirinden farklıdır. Kredi notu bazı zamanlarda lazım olabilmektedir. Bu yüzden kişiler kredi notlarını öğrenmek isterler. Kredi notu ücretli bir şekilde öğrenilmektedir. Ancak bazı şekillerle kredi notu ücretsiz bir şekilde de sorgulanabilmektedir. Ücretsiz kredi notu öğrenmenin bazı yolları vardır. Peki ücretsiz kredi notu nasıl öğrenilir? E- devlet kredi risk puanı nedir? Kredi puanı sorgulama nasıl yapılır? Tüm cevaplar bu yazıda...

Kredi Notu Öğrenme

Kredi notu sorgulamanın iki yolu vardır. Kredi notu öğrenilmek istendiğinde bu iki yol kullanılarak öğrenilebilir. Kredi notu ücret karşılığında öğrenilebilen bir şeydir. Bu iki yöntemde de kredi notu belli bir ücret karşılığında verilmektedir. E- devlet dışında hiçbir yerden ücretsiz kredi notu sorgulamak mümkün değildir. Kredi notunun öğrenilebileceği iki yöntem ise şunlardır:

Findeks ile kredi notu öğrenilir. Findeks, Kredi Kayıt Bürosuna ait bir markadır. Belli bir ücret karşılığında isteyen kişiler Findeks aracılığı içi kredi notlarını öğrenebilirler.

Bankalardan kredi notu öğrenilir. Kredi notu sorgulama işlemi pek çok banka tarafından müşterilere sunulmaktadır. Banka şubelerine şahsen gidilerek kredi notu öğrenilebilir. Aynı zamanda internet bankacılığı kullanılarak da kredi notu öğrenilebilir. Elbette hem bankadan hem de internet üzerinden öğrenilen kredi notu için belli bir ücret talep edilmektedir.

Risk gruplarına göre findeks kredi notu kaç olmalı? Banka sicili için findeks kredi puanları tablosu

Kredi Notu Kaç Olmalıdır?

Kredi notu sorgulama işleminde kişilerin en fazla merak ettiği şey kredi notlarının yeterli olup olmadığı konusudur. Kredi kullanabilmek için belli bir kredi notu vardır. Bankaya ve kişinin gelir durumuna göre kaç puanla kredi kullanılabileceği değişmektedir. Fakat bir genelleme yapılması gerekilirse kredi notu 1.500 üzeri olanlar için kredi uygun olarak nitelendirilir.

Kredi notunun bazı durumlarda daha yüksek olması gerekebilir. Kredi notunun yüksek tutulabilmesi için bazı gerekli şeyler vardır. Kredi notunun yüksek tutulması için aylık kredi ve kredi kartı ödemeleri düzenli yapılmalıdır. Bu kredi notunun yüksek olmasındaki en temel şeydir. Bundan hariç kredi notunun yüksek tutulması için şunlar yapılabilir:

Aylık kredi ödemeleri bütçeye göre yapılandırılmalıdır

Borçlar bir kredi üzerinde birleştirilmelidir

Kredi kartı asgari ödemesi bir gün dahi olsa geciktirilmemelidir

Çok fazla kredi başvuru yapmak kredi notunu düşürür korkusu yaşayanlar olabilir. Kredi başvurusunun çok olması kredi notunu düşürmez. Ancak bankaların gözünde kötü bir izlenim bırakabilir. Örneğin bir ayda 10 tane kredi başvurusu yapmış olan kişi bankaların gözünde riskli grubunda yer alır. Bu yüzden de kişinin kredi talebi onaylanmayabilir.

Kredi sicili bozuk olana banka kredi verir mi? Kredi sicili sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Kredi Notunun İyi Tutulduğunda Kişiye Sağlanan Bazı Ayrıcalıklar

Kredi notu gün geçtikçe daha önemli olmaya başladı. Kredi veren kurumlar, kredi notuna, kredi değerlendirme ölçütleri arasında hatırı sayılır bir pay vermeye başladı. Bundan dolayı kredi notunun yüksek tutulması şu an oldukça büyük bir önem arz ediyor. Kişinin kredi notu iyi ise finansal kurumlar ona bazı ayrıcalıklar sağlıyor. Onlardan bazıları ise şunlar:

Hizmet kalitesinde artış

Tercih edilen müşteri konumunda olma

Kişiselleştirilmiş ürünlerin teklifleri

Şartları esnetebilme

Güven duygusunun artışı

Düşük faiz ve uzun vade

E- Devlet Kredi Notu Öğrenme

Kredi notu öğrenmek bazı durumlarda gerekli olabiliyor. Kişiler kredi notlarını öğrenmek için belli başlı bazı ödemelere tabi tutulmaktadırlar. Ancak e- devlet üzerinden yapılan kredi notu öğrenmede herhangi bir ödeme gerekli değil. Aynı zamanda e- devlet kredi risk puanı da ücretsiz bir şekilde öğrenilebiliyor. Kredi kullanabilmek için oldukça önemli olan bu kredi puanı kolay ve hızlı bir şekilde e- devlet üzerinden hemen öğrenilebilir. E- devletten kredi notu sorgulamanın aşamaları şöyledir: