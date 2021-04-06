2021 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Elazığ'daki Işıktepe, Van'daki Van ile Gürpınar, Çanakkale'deki Gökçeada ve Tunceli'deki Akpazar tesisleriyle, yüklenici firmalar tarafından işletilen Bursa'daki Dağdibi, Erzurum'daki Kirazlı, Elazığ'daki Kuzuova 1. Kısım, Kayseri'deki Elbaşı-Karadayı ve Sarıoğlan, Yozgat'taki Oğulcuk, Kırşehir'deki Yukarı Çiftlik, Burdur'daki Günalan, Sivas'taki, Kocakurt, Kastamonu'daki Bezirgan Hazım Kılıç ve Balıkesir'deki İvrindi 3. Kısım sulama tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 17 lira ile 495 lira arasında değişecek. 1000 metreküp su ücreti, 20 lira ile 150 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

İNDİRİMLER

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Sulamada kullanılmak amacıyla sulama ve tahliye kanallarıyla tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda, çiftçilerin büyüme müddeti boyunca devamlı olarak damlama sulama sistemiyle suladıkları bitkilere, yüzde 50 indirimli işletme ve bakım ücreti uygulaması sürecek.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.