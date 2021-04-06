Emine Erdoğan'ın projesinde yeni aşamaya geçildi!





BAKAN KURUM: UYUM SAĞLAMALARI ZORUNLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yönetmelik değişikliği ile tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dâhil olmak üzere uyum sağlayamamış olan evsel katı atık idarelerinin 31 Aralık tarihine kadar çalışmalarını tamamlaması gerektiğini belirtti. Bakan Kurum, atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı katık idarelerinin (belediyeler) yönetmeliğe uyum sağlamalarının zorunlu olduğunun altını çizdi. Bakan Kurum, belediyelere atık hizmetleri için tarife ve ücret konusunda yol göstermesi amacıyla kılavuz yayımlandığını anımsattı. Bakan Kurum, "Yönetmelikte atık su ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirmenin hizmetin karşılığı olarak düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılması hükmü yer alıyor. Hizmetten yararlanan ya da yararlanacak her abone ile karşılıklı sözleşme yapılması, bu ücretin büyükşehir belediyesince su faturaları üzerinden toplanması sorumluluğu bulunuyor. Bu tarifelerin belirlenmesi Bakanlığımız yetkisinde değil" dedi.