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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:39 Son Güncelleme: 6.4.2021 09:42

'ın projesinde yeni aşamaya geçildi!

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Emine Erdoğan'ın projesinde yeni aşamaya geçildi!

Başkan 'ın eşi 'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesi yeni bir aşamaya geçilirken, yıllık ortalama 10 milyar liraya yakın değeri olan evsel atıkların ekonomiye kazandırılması için de yeni bir dönem başlıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesi yeni bir aşamaya geçti. Türkiye'de yıllık ortalama 35 milyon ton ve 10 milyar liraya yakın değeri olan evsel atıkların ekonomiye kazandırılması için de yeni bir dönem başlıyor.

Belediyeler yıl sonuna kadar sıfır atık sistemine geçerken, evsel katı atık konusunda uyum çalışmalarını da 31 Aralık tarihine kadar tamamlayacak. İki yılda 400 binaya sıfır atık yönetim sistemi kurulacak.



BAKAN KURUM: UYUM SAĞLAMALARI ZORUNLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yönetmelik değişikliği ile tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dâhil olmak üzere uyum sağlayamamış olan evsel katı atık idarelerinin 31 Aralık tarihine kadar çalışmalarını tamamlaması gerektiğini belirtti. Bakan Kurum, atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı katık idarelerinin (belediyeler) yönetmeliğe uyum sağlamalarının zorunlu olduğunun altını çizdi. Bakan Kurum, belediyelere atık hizmetleri için tarife ve ücret konusunda yol göstermesi amacıyla kılavuz yayımlandığını anımsattı. Bakan Kurum, "Yönetmelikte atık su ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirmenin hizmetin karşılığı olarak düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılması hükmü yer alıyor. Hizmetten yararlanan ya da yararlanacak her abone ile karşılıklı sözleşme yapılması, bu ücretin büyükşehir belediyesince su faturaları üzerinden toplanması sorumluluğu bulunuyor. Bu tarifelerin belirlenmesi Bakanlığımız yetkisinde değil" dedi.



400 BİNAYA ATIK SİSTEMİ KURULACAK

Bakanlık binalarda evsel atık ayrıştırma sisteminin kurulması teşvik edilecek. Evsel atıkların kazanımı ile 2023 yılına kadar 5 milyar liralık katma değer yaratılması öngörülüyor. Türkiye'deki evsel atıkların yüzde 52'sini organik atıklar, yüzde 6'sını plastik atıklar, yüzde 10'unu kâğıt ile karton atıkları, yüzde 4'ünü cam, yüzde 2'sini metal, kalan kısmı ise diğer atıklar oluşturuyor. Geri kazanımın 2023 yılında yüzde 35'e ulaşması, 400 bin binada sıfır atık yönetim sistemi kurulması hedefleniyor. Geri dönüştürülen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilecek. Her bir ton kâğıdın geri kazanımıyla 17 ağacı kesilmekten kurtulacak.

BİR YIL ERTELENMİŞTİ

Atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri için uyum süresi Şubat'ta yönetmelik değişikliği ile 31 Aralık tarihine uzatıldı. Yönetmelik değişikliğine göre, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dâhil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idarelerinin uyum yükümlülüklerini bu tarihe kadar yerine getirecek.

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Emine Erdoğan'ın projesinde yeni aşamaya geçildi!
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