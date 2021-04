En yüksek fiyattan alan kişi olmayın

Pandeminin başladığı tarihten bu yana 1 milyon yeni yerli yatırımcının giriş yaptığı borsada, gerek Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gerekse de Borsa İstanbul, olası mağduriyetleri önlemek için önlem üstüne önlem alıyor. Bir yandan hisse senedi piyasalarındaki manipülatif hareketlere çok kısa zamanda müdahale edilirken, diğer yandan da küçük yatırımcılar sosyal medyadan yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarılıyor.SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, uzun yıllardır 1 milyon civarında seyreden pay piyasası yatırımcı sayısının 2021 itibarıyla 2 milyonu aştığına dikkat çekti. Taşkesenlioğlu, yatırım kararları alınırken şirketlerin yeterince incelenmediğini belirterek, "Maalesef birçok yatırımcının şirketlerin ticaret unvanlarını, faaliyet konularını dahi bilmeden sadece şirketlerin borsa koduna bakarak yatırım yaptığı örnekleri görüyoruz" dedi.Son dönemde artan likiditeyle Türkiye'de ve küresel ölçekte pay piyasalarında önemli artışlar yaşandığını kaydeden Taşkesenlioğlu, "Finansal piyasalar tarihi, aşırı getirilerin bir zaman sonra düşerek uzun vadeli ortalamasına yakınsadığı örneklerle dolu. Bir payın sadece önceki günlerde fiyatının arttığı için alınması, sizi en yüksek fiyattan alan kişi yapabilir. Bunu daima akılda tutmak gerekiyor" uyarısında bulundu.Manipülasyon, içsel bilgiye dayalı işlem ya da benzeri usulsüzlükler olmadığı sürece SPK'nın da müdahil olmadığı yegane unsurun, pay fiyatı olduğuna işaret eden Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Pay fiyatları; söz konusu şirkete, sektöre, ulusal ekonomiye ve her bir yatırımcının şahsi risk algısı ve beklentisine göre dinamik bir süreçte şekillenmektedir. Bu yüzden yatırımcılarımızın, pay piyasalarında hesap ettikleri değerleme ve şahsi beklentilerine göre işlem yapmaları gerek. Yatırımcıların kendi yatırım tercihlerinin sonucunda kâr veya zararla sonuçlanan işlemlerde SPK'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmuyor" dedi.Özellikle finansal verilerin işaret ettiği seviyelerden önemli ölçüde sapma gösteren şirketlere sadece aldıkları duyumlarla yatırım yapan tasarruf sahipleri bulunduğunu aktaran Taşkesenlioğlu, "Bu yatırımcılarımız, SPK bültenlerini inceleme fırsatı bulurlarsa bazı kişilerin yüksek fiyatlardan yatırımcılara alım tavsiye ederken kendilerinin o payları satarak önemli kazançlar elde ettiklerini görecektir" dedi. Her mesajın, atılan her tweet'in arkasında o kişilerin şahsi menfaatleri olabileceğini belirten Taşkesenlioğlu, "SPK, ilgililer hakkında yüksek tutarlı idari para cezaları tesis ediyor. Bu cezalarla yatırımcı zararlarının karşılanması söz konusu değil" diye konuştu.* Bazı kişiler yüksek fiyatlardan yatırımcılara alım tavsiye ederken kendileri ilgili payları satarak önemli kazançlar elde ediyor.* Yatırımcıların yatırım tercihlerinin sonucunda kâr veya zararla sonuçlanan işlemlerde SPK'nın herhangi bir sorumluluğu yok.* Yatırım kararları finansal verilerle desteklenmiyor.* Sadece şirketlerin borsa koduna bakarak yatırım yapanlar var.* Bir hissenin fiyatı önceki günlerde arttığı için alınması sizi en yüksek fiyattan alan kişi yapabilir.* Yazılan her mesajın, atılan her tweet'in arkasında o kişilerin şahsi menfaatleri var.* Yatırım kararları alınırken şirketler yeterince incelenmiyor.* Birçok yatırımcı şirketlerin ticaret unvanlarını, faaliyet konularını dahi bilmiyor.* Aşırı getiriler bir zaman sonra düşerek orta vadeli ortalamalara yaklaşır.* Yatırımcılar karar aşamasında profesyonel destek almalı.