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Giriş Tarihi: 6.4.2021

’ta inceleme başlatıldı

Facebook’ta inceleme başlatıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı. Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü. Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi. "Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti. Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.
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Facebook’ta inceleme başlatıldı
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