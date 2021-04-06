Halkbank’tan yaşlı müşteriye ayrımcılık

HALKBANK, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında 60 yaş üzeri emeklilerini ve müşterilerini ağırladı. "Büyüklerimiz sosyal dokumuzu bütünleştiren en önemli değerlerimizdir" diyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık hizmetlerinde yaş almış büyüklerimize pozitif ayrımcılık yapmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Arslan, şöyle konuştu: "Halkbank olarak her zaman yaş almış büyüklerimizin zorlu süreçlerinde yanındayız. Yerinde hizmet bankacılık anlayışıyla onlara destek olmak geleceğe yönelik hedeflerimiz arasındadır. Büyüklerimiz bizim sadece toplumsal hafızamız değil, geleneklerimizi gelecek nesillere taşıyan, sosyal dokumuzu bütünleştiren değerlerimizdir."