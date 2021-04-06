İlk çeyrekte ihracat yüzde 55 arttı

Yılın ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na ihraç edilen ürünlerin nerdeyse tamamını 41 milyon 827 bin 664 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ve 7 milyon 699 bin 401 dolar tutarındaki ihracatla balık ihracatı oluşturdu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Yılın ilk çeyreğinde ihracatta önemli sıçrama yakalayan Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta da bir önceki yıl aynı dönemine göre yüksek oranlı artış yaşandığını belirterek, Karadeniz Bölgesi illerinden de Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatın Trabzon'dan gerçekleştirildiği belirtti. Kalyoncu, Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na geleneksel olarak yıllardır yaş meyve sebze ürünleri ihracatının yoğunlukta olduğunu ve Rusya Federasyonu pazarında Trabzonlu ihracatçıların yaş meyve sebze tedarikinde yılların verdiği tecrübe ve bu alanda yaptıkları yatırımlarla öncü olduklarını söyledi. Son yıllarda gerek Doğu Karadeniz Bölgemizden ve gerekse Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na Karadeniz Somonu ihracatının da önemli gelişme kaydettiğini belirten Kalyoncu, Trabzon'dan en çok ihraç edilen ürün sıralamasında Karadeniz Somonunun 2inci sıraya yükseldiğine vurgu yaptı.

Kalyoncu, Trabzon'un gerek lojistik ve gerekse tecrübe altyapısının güçlü olmasına bağlı olarak Rusya piyasasına en kısa sürede ürün sunma avantajını elinde bulundurması nedeniyle ihracatın daha da artacağını öngördüklerini belirtti.

Kalyoncu, yaş meyve sebze ürünlerinde Rusya'nın ülkemize uyguladığı domates kotasının hızlı bir şekilde dolduğunu ve bu ay içinde kota kalmaması nedeniyle Rusya Federasyonu makamlarından domates kotasının kaldırılmasını beklediklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayandığını kaydeden Kalyoncu, daha yüksek bir hacme ve değerli ülke başkanlarımızın hedef koyduğu rakamlara ulaşabilmesi için ticaretin serbest piyasa kurallarına göre uygulanmasının gerektiğini dile getirdi. Kalyoncu, her geçen yıl daha yüksek rakamlara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde çok daha üst rakamlara ulaşacağından ümitli olduklarını belirtti.