IST Bilişim'de üst düzey atama

İstanbul Havalimanı için havacılık sistemleri tasarımı ve uygulanması amacıyla 2018 yılında kurulan IST Bilişim Genel Müdürlüğü görevine İbrahim Uğur atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Uğur, kariyerine BELBİM Anonim Şirketinde başladı Uğur, 2000-2013 yılları arasında INNOVA'da üst yönetim pozisyonlarında görev yaptı. 2014 yılına kadar Albaraka Türk'te görev yapan Uğur, ardından Türk Hava Yolları'nda Ticari Çözümler Başkan Yardımcılığı ve Stratejik Projeler Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Son olarak Turkcell'de ise Bilgi Teknolojileri Direktörü görevini üstlendi.

İbrahim Uğur aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu (USETEG) yürütme kurulu üyeliği yapıyor.

Türkiye ve bölgedeki yeni nesil teknolojileri kullanan akıllı bina sistemlerini inşa etmek ve işletmek için 100'den fazla tecrübeli çalışanı ile çalışmalarını yürüten IST Bilişim, "Havalimanı İşletmeciliği" konusundaki geniş bilgi birikimi ve "Akıllı Sistemler" dünyasında kapsamlı uzmanlığı ile İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren çeşitli kritik havacılık sistemlerinin çalışmalarını yürütüyor