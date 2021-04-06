Kanal İstanbul yakında başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları ve imar planlarının tamamlandığını belirterek, "İhale hazırlıkları devam ediyor. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü 71'inci Bölge Müdürleri Genel Toplantısı'na katılan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili kasıtlı bir şekilde olumsuz bir algı ve gündem yönetimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu tartışmalar ya bilgi eksikliğinden ya da toplumu ikiye bölmek, gerginliği artırmak gayretinden kaynaklanıyor. Dünyada tüm yük trafiğinin yüzde 90'a yakın kısmını denizyolları karşılamaktadır. Bu yük giderek artmakta, dünya ticareti çok merkezli bir hal almaktadır. Bu durum karşısında ülkelerin yüklerini Karadeniz'e indirip Boğazlar'dan Güney'e ve Orta Koridor'a aktarma çabalarını yakından takip ediyoruz. Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor; Orta Koridorun ve Kuzey Güney Koridorunun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlardan geçen yük miktarı her yıl artacaktır. Buna bağlı olarak 2050'de yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı'ndaki olası bir duraksama dünya ve ülke ekonomisini çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil etmektedir."BUGÜNE kadar karayollarının inşasına ve iyileştirme projelerine yapılan yatırımların 670 milyar lirayı aştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu harcamaların şimdiden Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya 395 milyar dolar ve üretime 837.7 milyar dolar katkısı oldu. Bu yatırımların etkisiyle yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik istihdam imkânı doğdu" dedi.KARAISMAILOĞLU, Türksat 5A uydusunu bu yılın başında uzaya gönderdiklerini hatırlatarak, "Türksat 5B'yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022'de inşallah uzaya fırlatacağız" diye konuştu.