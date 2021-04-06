‘Kazanacağım parayı eğitime harcayacağım’

Trabzon'da yaşayan lise 3'ncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Mert Topal, 17 Şubat'ta ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına başvurdu. Trabzonspor'un altyapısında da futbol oynayan Topal'ın başvurusu kabul edildi. Topal, 20 Nisan'da annesiyle birlikte ABD'ye gidecek. Haberi alınca büyük bir heyecan yaşayan Topal, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Apple Park Visitor Center'da reklam çekimlerine katılacak. 4 ay ABD'de kalacak olan Topal, reklam çekimlerinden kazanacağı parayı kendisi ve 3 kardeşinin eğitimlerinin gelişimine yönelik yatırım amaçlı kullanmak istiyor.SABAH'a konuşan Topal, "Arkadaşlarıma sürekli manken ya da oyuncu olmayı hayal ettiğimi söylüyordum. Onlarda bana, bunun için bir yerlere başvuru yapmamı söylüyorlardı. Bir gün yine arkadaşlarımla sohbet ederken, internette Apple'ın ilanını gördüm. Kendime 'neden olmasın' deyip başvuru yaptım. Bana olumlu şekilde döndüler. O an çok şaşırdım. Şirket ile İngilizce yazışmalar yaptım. Daha sonra internet üzerinden birkaç mülakata girdim. Sonunda kabul edildiğim ve Amerika'ya davet edildim. Durumu aileme ilettiğimde bana inanamadılar. Ben de yazışmaları gösterdim. Çok şaşırdılar" diye konuştu.Kendisi için bunun çok iyi bir fırsat olduğunu belirten Topal, "Hayalim gerçekleşiyor. İyi bir ücret karşılığında ABD'ye gideceğim. 4 ay orada kalacağım. Kazanacağım parayı ben ve 3 kardeşimin eğitimine harcayıp babamla birlikte bir iş kurmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un altyapısında futbol oynuyorum. Futbol hayatımı da en iyi şekilde sürdürmeyi planlıyorum. Çünkü futbol benim için çok önemli. Hem eğitimimi hem futbolu sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.Anne Sevinç Topal ise oğlu reklam yüzü olacağını söylediğinde inanmadığını anlatarak, "Apple'dan gelen mailleri gösterdiğinde çok şaşırdım. Kazanacağı parayı kardeşlerinin eğitimlerine kullanacağını söylediğinde sevinçten gözyaşlarına boğuldum. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi. Ağabey Furkan Topal da, kardeşinin böyle bir reklam filminde oynamasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.