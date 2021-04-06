Martta yıllık enflasyon: % 16.19

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1.08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4.13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16.19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31.2 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile eğitim ve yüzde 2.60 ile lokanta ve oteller oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24.85 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 23.64 ile ev eşyası izledi. Martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61.04 ile karnabaharda yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17.30 ile kabak oldu.Ekonomistler, beklentiler paralelinde açıklanan enflasyonun zirvesini nisan-mayıs ayında görebileceğini öngörürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kararları açısından bu ayın 29'unda açıklanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerin önem taşıdığını vurguluyor. Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor.