Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Nisan Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Nisan ayı boyunca e devlet ve sms yolu üzerinden yatan iller sorgulaması devam ederken evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak gibi sorulara da yanıt aranıyordu. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 5 Nisan 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlamazken ödemelerin ayın ortasına doğru yapıldığı biliniyor. Kişiler ödemelerin yapılıp yapılmadığını ise e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.