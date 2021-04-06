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Haberler Ekonomi Haberleri Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Nisan Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:21 Son Güncelleme: 6.4.2021 09:22

Nisan ayı yatan iller listesi: 6 Nisan Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Nisan Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Nisan ayının son günlerine gelinirken yatan iller sorgulaması tüm hızıyla sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere her yıl zam yapılan evde bakım parası artış göstermeye devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için iki yol var. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. 5 Nisan 2021 sorgulama ekranı!

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Nisan ayı boyunca e devlet ve sms yolu üzerinden yatan iller sorgulaması devam ederken evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak gibi sorulara da yanıt aranıyordu. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 5 Nisan 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlamazken ödemelerin ayın ortasına doğru yapıldığı biliniyor. Kişiler ödemelerin yapılıp yapılmadığını ise e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Ödemeler henüz başlamadı...

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Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 6 Nisan Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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