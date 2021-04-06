Qua Granit halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu! Qua Granit borsada ne zaman işlem görecek?

QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25 Mart 2021 tarihinde kabul edilmişti. Bu kapsamda payları 5-6 Nisan tarihlerinde satış yöntemiyle arz olacak olan şirketle ilgili olarak "Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi binlerce soru yanıt aramaya başladı. Qua Granit halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu tüm detaylarıyla kurum tarafından duyurulmuştu.

QUA GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek olan şirkete yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Qua Granit halka arzı bugün ve yarın gerçekleştirilecek.