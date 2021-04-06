"Tarımda rekor kırdık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve hayvancılığa sağlanan destekler ve güçlü politikalar sayesinde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını söyledi.

Gaziantep'te düzenlenen Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB'in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar Ortadoğu Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep'in güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeli sayesinde, tarım sektörüne katkısının büyük olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Son 19 yılda Gaziantep'in tarımsal üretiminde önemli artışlar yaşandı. Bitkisel üretim değeri 14 kat artışla 6,1 milyar Liraya, hayvansal üretim değeri ise 15 kat artışla 3,1 milyar Liraya ulaştı. Son bir yılda, Gaziantep'in toplam tarımsal üretim değeri, yüzde 78 gibi rekor bir artış göstererek, Türkiye'de en fazla gelişen ilimiz oldu. Tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye'de 3. sırada olan ve 2,6 milyar dolara ulaşan ihracatı ile Gaziantep, tarım ve gıda ürünlerimizi dünya sofralarına taşıyan illerimizin başında geliyor" dedi.

Ülke olarak 1,9 trilyon Dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığımızı belirten Pakdemirli, "Geçen yıl; toplam bitkisel üretimimiz 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız da 18,2 milyon başa yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2020'de yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı" diye konuştu.

AK Parti iktidarlarıyla tarımda desteklemenin çiftçiye büyük katkı yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, "2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış, hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla, 24 Milyar Liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz" dedi.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de kentin tarım ve hayvancılıkta yaşadığı gelişmelerle ilgili bilgiler paylaştı. Yapılan konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarda; tarım makineleri, traktör, biçerdöver, iş makineleri, ürün işleme, ambalajlama ve paketleme makineleri, depolama makineleri, sulama sistemleri, tarım ilaçları ve ilaçlama sistemleri, gübre, organik tarım, peyzaj, sera, havalandırma sistemleri, tohum, bahçe ekipmanları, ekolojik tarım, kümes ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, meyve, et sanayi, şeker, tütün, zeytin ve zeytinyağı, soğuk depolama makineleri gibi ürün grupları yer alıyor.

130 marka ve firmanın temsil edildiği fuarda, Gaziantep, İstanbul, Ankara, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon illerinden gelen firmalar ürünlerini sergileniyor. Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarda salgın dolayısıyla tüm tedbirler titizlikle alındı.